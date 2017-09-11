За месяц.

За восемь месяцев 2017 года Торговый дом ММК (входит в Группу Магнитогорского металлургического комбината) поставил клиентам 840 тысяч тонн продукции. Это на 14% больше аналогичного показателя прошлого года.

В частности, в августе был установлен новый рекорд месячной реализации: клиентам отгрузили более 145 тысяч тонн металлопроката, метизов и профильной продукции. Росту складских продаж способствовали оптимизация складской логистики и увеличение поставок конечным покупателям, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Производственное подразделение компании в подмосковном Щелково, выпускающее профнастил, сайдинг и металлочерепицу, за январь - август реализовало около 46 тысяч тонн продукции (+10%).

В шесть раз по сравнению с прошлым годом - почти до 900 тонн - увеличились продажи высокопрочного проката, выпускаемого ПАО "ММК" под брендом MAGSTRONG. Механические свойства высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий.

ООО "Торговый дом ММК" является одной из крупнейших металлоторговых компаний России. В его сбытовую сеть входят 27 региональных представительств и четыре складские площадки в Казахстане. Дважды за последние два года Торговый дом ММК становился лауреатом конкурса сбытовых сетей, организованного Российским союзом поставщиков металлопродукции, в номинации "Лучшая сбытовая сеть по динамике развития".