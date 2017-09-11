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В Россию вернутся турецкие помидорыСегодня в 09:25

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В рамках эксперимента.

Введенный в 2016 году запрет на ввоз в Россию турецких помидоров могут снять в октябре 2017 года. Поставки возобновятся в рамках эксперимента и закончатся весной будущего года. За этот срок планируется ввезти около 300 тысяч тонн томатов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на менеджера крупного производителя тепличных овощей.

"Минсельхоз и Россельхознадзор рассматривают возможность частично возобновить импорт томатов из Турции. (...) Поставки должны начаться в октябре 2017 года с нескольких аккредитованных Россельхознадзором турецких предприятий, на первом этапе импорт турецких томатов планируется разрешить до апреля-мая 2018 года", - отмечает источник.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев допускал закупку у Турции томатов "в ограниченных количествах и не в сезон, когда идут российские помидоры".

"Томатное" эмбарго было введено в начале 2016 года. Причиной для этого стал сбитый на границе Турции и Сирии российский Су-24, передает "Уралинформбюро".

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