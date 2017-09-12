Тюменский нефтегазовый форум сулит крупный инвестпроектСегодня в 09:22
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На 1,3 миллиарда рублей.
20-21 сентября 2017 года в Западно-Сибирского инновационном центре пройдет Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ). На мероприятие съедутся более 1 000 российских и международных экспертов, готовых обсуждать проблемы отрасли и искать пути их решения, сообщили "Уралинформбюро" в департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
Среди спикеров форума значатся министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов. Также на нем выступят председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, член правления ПАО "ЛУКОЙЛ", старший вице-президент по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров, учредитель и совладелец группы компаний New Stream Дмитрий Мазуров, президент Schlumberger по России и Центральной Азии Гекхан Сайг и президент DYNAenergetics Иан Грэйвз.
В рамках мероприятия предполагается подписание соглашения о реализации крупного инвестиционного проекта с участием General Electric.
На площадке одного из индустриальных парков региона будет возведен технический центр "ЭнергоТехСервис" по выпуску модульного энергетического оборудования с использованием комплектующих General Electric - электростанций на базе газопоршневых двигателей GE Waukesha и Jenbacher, блоков подготовки газа, КТП, ЗРУ, операторных и прочего. Планируемый объем производства - до 80 единиц модульного оборудования в год.
Центр также станет площадкой для проведения опытно-конструкторских работ по созданию промышленных образцов альтернативных источников энергии. Отдельные площади будут выделены для сервисной базы и учебных аудиторий образовательного центра. Объем инвестиций в проект - 1,33 миллиарда рублей.
По словам директора "ЭнергоТехСервиса" Александра Свергина, именно установление стратегического партнерства с General Electric дало толчок созданию собственного производства энергетического оборудования. В 2016 году "ЭнергоТехСервис" стал официальным дистрибьютором и сервис-партнером GE Waukesha. В рамках ТНФ-2017 будет подписано дистрибьютерское соглашение с GE Jenbacher.
"Несмотря на санкции иностранные инвесторы проявляют устойчивый интерес к региону, это лучшее доказательство того, что в Тюмени созданы все необходимые условия для успешной реализации крупных проектов в сфере импортозамещения. Уверен, что участие в проекте глобальной корпорации General Electric гарантирует безусловное качество будущей продукции и станет залогом эталонного уровня организации машиностроительного производства", - подчеркнул замгубернатора Вадим Шумков.
Стоит отметить, что Тюменский нефтегазовый форум входит в пятерку крупнейших отраслевых форумов в России. По его итогам неоднократно вносились конкретные предложения по решению проблем ТЭКа на ближайшую перспективу.
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