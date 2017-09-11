На прежнем уровне.

В 2018 году в России может измениться уровень софинансирования АПК из госказны. Процесс будет происходить с учетом расчетной бюджетной обеспеченности. Об этом замминистра сельского хозяйства РФ Игорь Кузин рассказал на заседании по экономической политике при полпреде президента РФ в УрФО в Тюмени.

Предполагается, что объем софинансирования для Тюменской области из федерального бюджета снизится с 95% до 22%. Чтобы получить аналогичный прошлогоднему размер средств, необходимых для развития сельского хозяйства, регион должен изыскать из своего бюджета более 4,6 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

"Для Тюменской области это большая нагрузка, учитывая в том числе происходящие изменения налогового законодательства на протяжении последних трех лет. Поэтому возникает ситуация, когда регион приближается к опасному дотационному рубежу", - прокомментировал глава региона Владимир Якушев.

Губернатор рассказал, что тюменское правительство недавно завершило рассмотрение части регионального бюджета, касающейся агропромышленного комплекса. "Мы можем констатировать то, что недавние решения, принятые на федеральном уровне, стагнируют программу Тюменской области по поддержке инвестиционных проектов. Считаю, что это не совсем правильно. О новшествах можно было объявить с 1 января 2018 года, тогда все новые инвестиционные проекты мы смогли бы рассматривать в рамках новых подходов и соизмерять наши возможности", - отметил он.

В сложившихся условиях под угрозой оказываются проекты, по которым инвесторы понесли существенные затраты, взяли кредиты и получили субсидии. "Теперь мы в рамках действующих инвестиционных займов должны срочно изыскать средства, чтобы продолжить субсидирование. Эта ситуация ставит в очень тяжелые условия и субъект, и наших инвесторов", - подытожил В.Якушев.

Правительство Тюменской области внесло в Минсельхоз РФ предложение о сохранении уровня софинансирования по субсидированию процентов по инвесткредитам, отобранным ведомством в 2012-2016 годах.

Участники заседания поддержали данную инициативу. По поручению полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских соответствующее письмо будет направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву.