Со строителей екатеринбургского стадиона не удалось стрясти 23 миллионаСегодня в 12:49
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В качестве необоснованного обогащения.
Арбитражный суд Свердловской области отказал Уральской футбольной академии во взыскании с ООО "Элинальфа" 23,2 миллиона рублей. Деньги были перечислены подрядчику за реконструкцию стадиона "Уралмаш" к ЧМ-2018.
Заказчик подозревает, что строители необоснованно обогатились. Такие выводы он сделал на основании результатов проверки региональной Счетной палаты. Ее эксперты выявили завышение объемов выполненных работ, а также нецелевое расходование средств. В частности, по их мнению, объемы вывоза строительного мусора были завышены на 3,3 миллиона рублей, разборки фундаментов - на 15,3 миллиона рублей. Подрядчик якобы не утилизировал отходы на сумму более 3,8 миллиона рублей, не выполнил монтаж навеса для запасных игроков на 12 тысяч рублей, а еще 710 тысяч рублей было перечислено на неиспользованные материалы.
В суде представителям Уральской футбольной академии не удалось доказать факт необоснованного обогащения, передает "Уралинформбюро".
"Истец, заявляя требования о взыскании неосновательного обогащения, основывает свои доводы на акте проверки Счетной Палаты, которая в свою очередь дает оценку результату фактически выполненных ответчиком работ, принятых техническим надзором и заказчиком на основании несоответствия проектной и рабочей документации, либо отсутствие документации, которая при исполнении договора сторонами не требовалась, иных доказательств истец не представил. В отсутствии претензий по качеству выполненных работ и при условии согласования твердой цены за выполненные работы, истец не вправе требовать возврата оплаченной стоимости надлежащим образом выполненной работы в качестве неосновательного обогащения", - говорится в решении суда.
Стоит отметить, что стадион "Уралмаш" стал первой в России тренировочной площадкой, которая раньше других была приведена в порядок. Также в уральской столице готовят к мундиалю Центральный стадион, стадионы "Калининец", "Урал" и "Химмаш".
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