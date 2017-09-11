До 5,23 миллиона человек.

За январь - август 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла 5 232 491 человека - на 23% больше, чем за тот же период предыдущего года. Выполнено 36 092 вылета (+16%): 21 895 - по России, 6 616 - по СНГ и 7 581 - за рубеж. Пассажирооборот за восемь месяцев составил 12,4 миллиарда пассажиро-километров (+23%).

Только за август перевозчик совершил 6 010 рейсов (+18%) и перевез 966 122 пассажира (+19%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. В 2016 году ее услугами воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодня в нем 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).