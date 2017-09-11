По итогам августа.

Основное производственное предприятие Группы компаний "Новый Поток" - Антипинский НПЗ - за август 2017 года выпустил 369 тысяч тонн светлых нефтепродуктов. Это на 10% больше аналогичного показателя 2016 года.

Предприятие сохраняет стабильный тренд роста объемов производства дизельного топлива стандарта Евро-5, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group. За минувший месяц произведено 209 тысяч тонн, тогда как годом ранее – 186 тысяч тонн. Выпуск прямогонного бензина увеличился на 12% - со 103 до 115 тысяч тонн.

Производство серы выросло на 42% – с 1,58 тысячи тонн в августе 2016 года до 2,25 тысячи тонн в 2017-м. Объем выпуска нефтяного кокса за минувший месяц составил 39,7 тысячи тонн, а сжиженных углеводородных газов – 3,2 тысячи тонн.

В последний месяц лета Антипинский НПЗ переработал 642 тысячи тонн нефти, тогда как в аналогичный период 2016 года этот показатель составлял 641 тысячу тонн.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.