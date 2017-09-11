Средние суммы займа увеличились до 638 тысяч.

На Южном Урале существенно выросла средняя сумма автокредита, сообщает Национальное бюро кредитных историй. В первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 16,4%: с 548,8 тысячи рублей до 638,6 тысячи.

"Размеры автокредитов растут как по причине инфляции, приведшей к удорожанию автомобилей, приобретаемых в кредит, так и из-за значительного улучшения процедуры управления кредитными рисками со стороны банков", - пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Меньше всего на Урале размеры автокредитов выросли в Свердловской области. Они показали прибавку всего в 4,4%: с 611,1 тысячи до 638,1 тысячи рублей.

В Прикамье сумма увеличилась на 4,6% (с 533,2 тысячи до 557,6 тысячи), в Югре - на 5,1% (с 705 до 741 тысячи), в Тюменской области - на 7,4% (с 575,5 до 618,1 тысячи). В Зауралье средний размер автокредита по итогам полугодия составил 566,1 тысячи рублей (+7,5%), передает "Уралинформбюро".

Самая высокая динамика изменения суммы автокредита в России была отмечена у заемщиков старше 65 лет - на 16,1%. Наименьшую динамику продемонстрировали граждане в возрасте от 40 до 49 лет.