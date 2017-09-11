Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимумуСегодня в 17:52
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"Как можно быстрее".
Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если Правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум", - заявил глава государства на совещании с членами правительства.
Он подчеркнул, что нужно преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан, и сделать это "как можно быстрее".
По распоряжению президента правительство РФ внесет соответствующие предложения в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку, передает "Уралинформбюро".
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