"Как можно быстрее".

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если Правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум", - заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Он подчеркнул, что нужно преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан, и сделать это "как можно быстрее".

По распоряжению президента правительство РФ внесет соответствующие предложения в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку, передает "Уралинформбюро".