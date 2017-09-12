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США залезли в исторически огромные долгиСегодня в 08:26

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С позволения Трампа.

8 сентября 2017 года государственный долг США впервые в истории перешагнул отметку в 20 триллионов долларов, пишет The Washington Examiner.

По данным издания, еще в марте текущего года госдолг был заморожен на уровне 19,84 триллиона. Однако после консультаций с Белым домом Конгресс в конце минувшей недели принял закон о временном повышении его порога.

Подписав в пятницу документ, президент США Дональд Трамп позволил возобновить процесс заимствования средств, передает "Уралинформбюро".

Новый лимит будет действовать до 8 декабря – пока Конгресс работает над проектом федерального бюджета на 2018 год. Сейчас госдолг Штатов составляет порядка 20,16 триллиона долларов.

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