Признал Медведев.

В подмосковных Горках 11 сентября состоялось финальное заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, на котором обсуждался главный финансовый документ РФ на ближайшие 3 года, сообщает "Уралинформбюро".

По словам председателя правительства Дмитрия Медведева, негативные факторы, которые влияют на экономику России, сохраняются. Это, в первую очередь, относительно невысокие цены на нефть, санкции, а также финансовые и технологические ограничения в течение всего трехлетнего периода.

"Мы рассчитываем, что основным фактором роста в ближайшие годы станет внутренний спрос. Поддерживать его будут и повышение доходов вместе с восстановлением потребительского кредитования, но прежде всего рост инвестиций в основной капитал, который будет укрепляться, в частности, благодаря мерам по поддержке малого и среднего бизнеса и реализации приоритетных проектов", - пояснил премьер.

Предполагается, что проект бюджета будет внесен на рассмотрение Госдумы не позднее 1 октября, однако прежде его обсудят на заседании правительства.

Тем временем представители Свердловской области в нижней палате парламента РФ готовятся "выбивать" деньги для родного региона. Депутат Сергея Бидонько в беседе с "Уралинформбюро" отметил, что Среднему Уралу требуется федеральная помощь на строительство школ, текущий ремонт и содержание автодорог. Его коллега Сергей Чепиков озабочен включением в федеральный бюджет расходов на развитие в Свердловской области спорта и туризма, в частности.



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