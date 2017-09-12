"Транснефть – Сибирь" обновляет метрологическое оборудованиеСегодня в 12:51
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На магистральных нефтепроводах.
АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию обновленный блок качества нефти на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Южный Балык". Прошедшее реконструкцию оборудование является неотъемлемой частью системы оперативного учета транспортируемого сырья, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.
Обновление метрологического оборудования на магистральных нефтепроводах проводится в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. До конца 2017 года предполагается ввести в эксплуатацию еще шесть объектов по обеспечению учета и определению параметров качества нефти при ее транспортировке по системе магистральных нефтепроводов.
Четыре новых блока измерения качества черного золота (БИК) планируется установить на нефтеперекачивающих станциях АО "Транснефть – Сибирь" – три на ЛДПС "Каркатеевы" Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН) и один - на НПС "Шаим" Урайского УМН.
Блоки измерения качества нефти, разработанные ООО "НИИ Транснефть", внедряются на предприятии "Транснефть – Сибирь" с 2015 года. Благодаря применению инновационных технологий, все оборудование размещено в едином технологическом шкафу, что существенно удешевляет монтаж и дальнейшую эксплуатацию.
БИК формирует и выдает информацию, необходимую для расчетов технологических режимов работы нефтепроводов и оперативного контроля показателей качества нефти, таких как давление, температура, плотность, вязкость, влаго- и серосодержание.
На нефтеперекачивающих станциях "Западный Сургут" и "Кучиминская" Сургутского УМН ведется монтаж двух оперативных систем измерения количества и параметров качества нефти (ОСИКН). Они предназначены для автоматизированного измерения объема, массы и других показателей, обеспечивающих достоверный и оперативный учет перекачиваемого по системе магистральных нефтепроводов сырья. Системы позволяют в автоматическом режиме формировать оперативный баланс нефти. Новые ОСИКН будут работать на магистральных нефтепроводах Холмогоры – Клин и Сургут – Горький – Полоцк.
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