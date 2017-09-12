Антипинский НПЗ принял на работу двухтысячного сотрудникаСегодня в 16:43
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Мощности растут.
Число работников Антипинского НПЗ, основного производственного актива Группы компаний "Новый Поток", достигло 2 000 человек. Двухтысячным сотрудником предприятия стал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Антипинский НПЗ планомерно увеличивает штат вместе с регулярным ростом производственных мощностей. Только в 2017 году, в связи с вводом в эксплуатацию новых технологических объектов, в том числе установки по производству высокооктановых бензинов, будет принято на работу более 200 человек.
На предприятии действует специальная система по подбору персонала, которая включает проверку навыков и умений кандидатов посредством кейс-интервью и тестирования. В адаптационный период каждому новичку выделяется наставник из числа опытных специалистов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
Антипинский НПЗ неоднократно входил в число наиболее привлекательных и востребованных работодателей Тюменской области. С 2006 года – начала промышленной эксплуатации завода – ежегодно штат предприятия в среднем увеличивается на 165 человек. На сегодняшний день три четверти персонала являются специалистами производственного сектора. Тринадцать человек трудятся на предприятии с 2006 года.
Средний возраст сотрудников Антипинского НПЗ составляет 35 лет. Между тем предприятие уделяет особое внимание молодым специалистам, в частности, на базе завода организовано практико-модульное обучение, позволяющее студентам профильных направлений подготовки на месте познакомиться с производственными процессами и получить первичные профессиональные навыки. Кроме того, на регулярной основе в рамках программы по взаимодействию с вузами-партнерами для студентов проводятся экскурсии по технологическим площадкам.
Антипинский НПЗ является крупнейшим производственным предприятием Группы компаний "Новый Поток". Коллектив другого завода Группы – Марийского НПЗ – насчитывает более 600 человек. Всего на предприятиях New Stream Group, включая Антипинский НПЗ, трудятся более 5 000 сотрудников. Штат управляющей компании Группы – АО "Новый Поток" – 240 человек.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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