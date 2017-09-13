До 150 рублей за пачку.

Евразийская антитабачная коалиция попросила премьер-министра РФ Дмитрия Медведева довести акцизы до среднеевропейского уровня. Если глава кабмина откликнется на просьбу, пачка сигарет будет стоить не менее 150 рублей, пишет "Российская газета".

Темп роста акцизов на табак в ближайшие 5 лет может сильно снизиться, что приведет к эпидемии табакокурения, росту заболеваемости и смертности, прогнозируют эксперты коалиции. По их данным, более полумиллиона человек ежегодно умирают в евразийском регионе из-за потребления табака, передает "Уралинформбюро".

Эффективный способ снижения потребления табака - это повышение акцизов, считают авторы обращения.

15 сентября новые ставки акцизов на табак для Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России рассмотрит Совет Евразийской экономической комиссии. Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС будет рассматриваться с нарушением процедуры - текст договора не прошел внутригосударственное согласование и не согласован с министерствами здравоохранения стран-участниц ЕАЭС, утверждают специалисты.

"Очевидно, что проект соглашения отвечает интересам крупнейших производителей табачной продукции. Кроме того, соглашение противоречит Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая содержит меры, обязательные к внедрению в наших странах", - говорится в письме.

Евразийская антитабачная коалиция попросила Дмитрия Медведева исключить из соглашения ЕАЭС ограничение роста акцизов в отдельно взятой стране и пересмотреть ставки акцизов.