Ради защиты экологии.

В медеплавильном цехе Кыштымского медеэлектролитного завода (входит в Группу РМК) установят современное фильтрационное оборудование.

Рукавный фильтр компании LÜHR (Германия) для печи MAERZ будет препятствовать попаданию в воздух твердых и газообразных примесей, обеспечивая полную очистку отходящих в процессе плавки меди печных газов. Установка включает четыре фильтровальных блока – два двухэтажных фильтра площадью более 2000 квадратных метров каждый. Она оснащена узлом подачи сорбента для нейтрализации сернистого гидрида, собственными дымососами и другим необходимым оборудованием. Степень очистки должна достигать 99%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Кроме того, минимизация попадания дымовых газов в помещения медеплавильного цеха дополнительно улучшит условия труда работников КМЭЗ.

Запуск рукавного фильтра намечен на вторую половину 2018 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 200 миллионов рублей, из них 150 миллионов пойдет на покупку оборудования.