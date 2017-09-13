×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


КМЭЗ направит 200 миллионов рублей на модернизацию производстваСегодня в 11:35

  • Текст

Ради защиты экологии.

В медеплавильном цехе Кыштымского медеэлектролитного завода (входит в Группу РМК) установят современное фильтрационное оборудование.

Рукавный фильтр компании LÜHR (Германия) для печи MAERZ будет препятствовать попаданию в воздух твердых и газообразных примесей, обеспечивая полную очистку отходящих в процессе плавки меди печных газов. Установка включает четыре фильтровальных блока – два двухэтажных фильтра площадью более 2000 квадратных метров каждый. Она оснащена узлом подачи сорбента для нейтрализации сернистого гидрида, собственными дымососами и другим необходимым оборудованием. Степень очистки должна достигать 99%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Кроме того, минимизация попадания дымовых газов в помещения медеплавильного цеха дополнительно улучшит условия труда работников КМЭЗ.

Запуск рукавного фильтра намечен на вторую половину 2018 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 200 миллионов рублей, из них 150 миллионов пойдет на покупку оборудования.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×