Запретив тратить средства на покупку авто.

Правительство РФ дало отрицательную оценку законопроекту, в котором предлагалось разрешить тратить материнский капитал на приобретение отечественного легкового авто, передает "Уралинформбюро".

Согласно инициативе, машина оформляется на одного из супругов. При этом не учитываются интересы ребенка, при рождении которого появилось право на получение средств, гласит заключение кабмина.

Кроме того, полагают чиновники, воплощение идеи в жизнь спровоцирует увеличение числа заявлений о распоряжении маткапиталом, что "потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований". Источники же этих расходных обязательств в предлагаемом законопроекте не указаны.

При этом в правительстве обратили внимание на то, что в ряде субъектов РФ существуют региональные программы предоставления материнского капитала, которые "предусматривают различные варианты его использования, в том числе и на покупку автомобиля".