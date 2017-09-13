Цены уже известны.

Продажи iPhone 8 и iPhone 8+ во всех регионах УрФО стартуют 29 сентября. iPhone X появится на прилавках 3 ноября. Новинки будут доступны во всех цветовых решениях и конфигурациях с объемом памяти 64 и 256 гигабайт.

"На все новинки будет распространяться официальная программа trade-in от Apple. Покупатели, которые захотят приобрести новые iPhone, могут сделать это со скидкой в несколько десятков тысяч рублей. Например, размер скидки при обмене iPhone 7 на базовую модель новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 8 с объемом памяти 64 Гб – составит не менее 25% в зависимости от сдаваемого iPhone 7. Максимальная скидка может достигать 40%", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГК "Связной" Сергей Тихонов.

Известны также и цены на новинки: iPhone 8 с объемом памяти 64 Гб обойдется в 56 990 рублей, iPhone 8 с объемом памяти 256 Гб – 68 990 рублей, iPhone 8+ с объемом памяти 64 Гб - 64 990 рублей, iPhone 8+ с объемом памяти 256 Гб – 76 990 рублей, iPhone X с объемом памяти 64 Гб – 79 990 рублей, iPhone X с объемом памяти 256 Гб – 91 990 рублей.