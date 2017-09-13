Как одну из лучших региональных практик.

Опыт Свердловской области в комплексном развитии моногородов рассмотрели на профильном комитете по стратегическому развитию РФ в качестве одной из лучших региональных практик. Заседание прошло под руководством зампредседателя правительства Игоря Шувалова, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Выступая перед собравшимися, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов рассказал об инструментах развития моногородов, которые сегодня применяются в регионе.

"В третьем квартале текущего года мы завершаем строительство объектов инфраструктуры индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске. Пуск большинства производств – а всего их у нас в настоящее время девять – намечен на 2017–2018 годы. При поиске резидентов мы столкнулись с нежеланием многих компаний уводить производство за 400 километров от Екатеринбурга. Но статус ТОРа, присвоенный территории, нивелировал этот минус. Мы уже сейчас видим, как возросла активность бизнеса в Краснотурьинске с присвоением статуса ТОРа, поэтому мы бы хотели применить этот мощный стимул и для развития других городов – Качканара, Красноуральска и Асбеста", – отметил он.

Исходя из запросов населения усилено внимание к решению социальных вопросов. Сегодня в каждом моногороде ведется ремонт центральных улиц, на эти цели из областного бюджета выделено 237,7 миллиона рублей. По итогам публичных обсуждений проектов сформированы программы 5 шагов благоустройства. В них вошли городские общественные пространства, объекты культурного наследия и местные достопримечательности.

Стоит отметить, что за 5 лет в развитие таких населенных пунктов Среднего Урала вложен 81 миллиард рублей, из них 55 миллиардов – частные инвестиции. В текущем году принята приоритетная региональная программа "Комплексное развитие моногородов Свердловской области", в рамках которой планируется к 2018 году нарастить в 2,5 раза объем инвестиций в основной капитал, в том числе за счет внебюджетных источников, и создать 22,5 тысячи рабочих мест.