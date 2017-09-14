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Средний Урал вышел в лидеры по производству молока13 сентября в 18:20

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Среди российских регионов.

Свердловская область названа в числе лидеров российских регионов по производству молока. Данные по итогам семи месяцев 2017 года озвучили в министерстве сельского хозяйства РФ, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

За январь-июль в стране произведено 9,29 миллиона тонн молока - на 2,9% больше показателя 2016 года. На Среднем Урале за этот период производство продукта выросло на 4,3% и составило 420 тысяч тонн. Надой на одну корову вырос на 7,1% и составил 4222 килограмма.

С такими показателями Средний Урал вошел в число шести регионов страны, которые обеспечила наибольший прирост производства молока.

"На производительность молока влияет много факторов – это и качество кормов, и погода, и условия содержания животных. Наше уральское животноводство – одно из передовых в России, поэтому мы ежегодно наращиваем производство и являемся лидерами по качеству молочных продуктов и сырого молока. Конкурс проводился среди полутора тысяч российских животноводческих компаний, продукт тестировался по 12 показателям – наличию антибиотиков, группе чистоты, наличию соматических клеток и другим. Уральское молоко признано самым качественным по всем показателям", – сказал глава министерства АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Министр напомнил, что из областного бюджета уральским животноводам субсидируется часть затрат на производство молока: 3 рубля 50 копеек в северных районах области, 3 рубля – по региону. Это - одна из самых высоких субсидий в России.

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