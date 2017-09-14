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Свердловские бизнесмены получили 1,4 миллиарда рублей13 сентября в 18:43

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В качестве поддержки.

За 8 месяцев 2017 года 416 свердловским компаниям было выделено 1,4 миллиарда рублей из областного фонда поддержки предпринимательства. Это на 400 миллионов больше, чем за аналогичный период 2016 года. Самыми активными территориями стали Екатеринбург, Нижний Тагил, Березовский, Каменск-Уральский, Алапаевск, Богданович, Качканар, Полевской, Серов, Тавда и Ирбит.

Как пояснили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, наиболее востребованной формой поддержки среди бизнесменов является поручительство. Всего фонд заключил с коммерсантами 241 договор поручительства на сумму 1 миллиард рублей. Объем предоставленных гарантий превысил прошлогодний на 40%.

Вторая по популярности финансовая программа - микрозаймы. Фонд предоставляет займы до 3 миллионов рублей под 10% годовых. С начала года бизнесмены получили 144 займа на 211,7 миллиона - на 10 миллионов больше, чем в прошлом году.

Что касается льготных инвестиционных кредитов, то всего в 2017 году банки-партнеры выдали 31 такой продукт на сумму 193,5 миллиона рублей. В 2016 году было получено 23 кредита на 97 миллионов рублей.

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