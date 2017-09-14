×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ключевой центр энергопитания Екатеринбурга обрел вторую молодостьСегодня в 11:19

  • Текст

В ходе реконструкции.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершает реконструкцию подстанции 220 кВ "Калининская", обеспечивающей электроэнергией Екатеринбург.

На ПС реконструировано открытое распределительное устройство (ОРУ) 220 кВ и заменены два автотрансформатора суммарной мощностью 500 МВА. На шести ячейках ОРУ 110 кВ обновлены выключатели, разъединители и ошиновка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-служба ФСК ЕЭС.

Современное оборудование пришло на смену устаревшему – производства 60-х годов. Оно обладает большей надежностью, требует меньших затрат на обслуживание и имеет лучшие технические характеристики.

"Калининская" была запущена в эксплуатацию в 1966 году. Эта узловая подстанция Свердловской энергосистемы является одним из основных центров питания Екатеринбурга. К ней подключены такие крупные предприятия, как Машиностроительный завод имени Калинина, Уральский турбомоторный завод и "Уралэлектротяжмаш".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×