В ходе реконструкции.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершает реконструкцию подстанции 220 кВ "Калининская", обеспечивающей электроэнергией Екатеринбург.

На ПС реконструировано открытое распределительное устройство (ОРУ) 220 кВ и заменены два автотрансформатора суммарной мощностью 500 МВА. На шести ячейках ОРУ 110 кВ обновлены выключатели, разъединители и ошиновка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-служба ФСК ЕЭС.

Современное оборудование пришло на смену устаревшему – производства 60-х годов. Оно обладает большей надежностью, требует меньших затрат на обслуживание и имеет лучшие технические характеристики.

"Калининская" была запущена в эксплуатацию в 1966 году. Эта узловая подстанция Свердловской энергосистемы является одним из основных центров питания Екатеринбурга. К ней подключены такие крупные предприятия, как Машиностроительный завод имени Калинина, Уральский турбомоторный завод и "Уралэлектротяжмаш".