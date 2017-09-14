Началось конкурсное производство.

Авиакомпания "Трансаэро" признана банкротом. Соответствующее решение принял арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ближайшие полгода в компании будет длиться конкурсное производство, сообщает ТАСС.

Представитель управляющего в суде отметил, что банкротство компании было преднамеренным. Финансовые проблемы в "Трансаэро" начались в 2012 году. Фирма существовала на кредиты. За время наблюдения активы компании существенно сократились.

Долги "Трансаэро" перед кредиторами составляют 329 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро". В собственности компании находятся 9 самолетов, но на территории России располагается только 1 из них.