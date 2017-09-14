России.

Доля поставок ММК в адрес сервисных металлоцентров (СМЦ) России выросла на четверть. Если в 2015 году она составляла 32% от общей отгрузки металлопроката на внутренний рынок, то в 2016-м - уже почти 40%.

В числе драйверов роста - использование передовых IT-технологий в сбытовой деятельности. Об этом инженер группы региональных продаж ММК Александр Маргишвили рассказал на открывшейся 14 сентября в Новосибирске VIII Общероссийской конференции "Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок".

Основными потребителями металлопроката ММК являются торговые компании Уральского, Западно-Сибирского и Центрального регионов.

Наиболее востребованы у СМЦ сортовой, горячекатаный плоский, а также оцинкованный прокат. В этом году ПАО "ММК" ввело в строй еще один агрегат непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тысяч тонн в год, ориентированный на строительный сортамент, тем самым расширив выбор продукции.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - единственная в России компания, которая может предоставить максимальный сортаментный ряд металлопроката с одной производственной площадки. Это упрощает крупным потребителям выстраивание логистических цепочек, а мелким дает возможность комплектования сборных вагонов, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.

У Торгового дома ММК (входит в группу компаний) есть два действующих СМЦ: в Магнитогорске и подмосковном Щелково. Первый оказывает услуги по резке сортового и листового металлопроката, а также изготовлению просечно-вытяжного листа. Среднемесячный объем переработки магнитогорского СМЦ составляет порядка 1,5 тысячи тонн. Сервисный металлоцентр в Щелково выпускает профнастил, металлочерепицу, сэндвич-панели и другое - до 100 тысяч тонн продукции в год.

VIII Общероссийская конференция "Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок" проходит 14-15 сентября в Новосибирске. Более 130 представителей СМЦ, производителей и поставщиков оборудования для переработки металлопроката, а также металлоторговых фирм делятся опытом и обсуждают перспективные направления отрасли.