×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ММК наращивает долю поставок сервисным металлоцентрамСегодня в 10:50

  • Текст

России.

Доля поставок ММК в адрес сервисных металлоцентров (СМЦ) России выросла на четверть. Если в 2015 году она составляла 32% от общей отгрузки металлопроката на внутренний рынок, то в 2016-м - уже почти 40%.

В числе драйверов роста - использование передовых IT-технологий в сбытовой деятельности. Об этом инженер группы региональных продаж ММК Александр Маргишвили рассказал на открывшейся 14 сентября в Новосибирске VIII Общероссийской конференции "Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок".

Основными потребителями металлопроката ММК являются торговые компании Уральского, Западно-Сибирского и Центрального регионов.

Наиболее востребованы у СМЦ сортовой, горячекатаный плоский, а также оцинкованный прокат. В этом году ПАО "ММК" ввело в строй еще один агрегат непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тысяч тонн в год, ориентированный на строительный сортамент, тем самым расширив выбор продукции.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - единственная в России компания, которая может предоставить максимальный сортаментный ряд металлопроката с одной производственной площадки. Это упрощает крупным потребителям выстраивание логистических цепочек, а мелким дает возможность комплектования сборных вагонов, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.

У Торгового дома ММК (входит в группу компаний) есть два действующих СМЦ: в Магнитогорске и подмосковном Щелково. Первый оказывает услуги по резке сортового и листового металлопроката, а также изготовлению просечно-вытяжного листа. Среднемесячный объем переработки магнитогорского СМЦ составляет порядка 1,5 тысячи тонн. Сервисный металлоцентр в Щелково выпускает профнастил, металлочерепицу, сэндвич-панели и другое - до 100 тысяч тонн продукции в год.

VIII Общероссийская конференция "Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок" проходит 14-15 сентября в Новосибирске. Более 130 представителей СМЦ, производителей и поставщиков оборудования для переработки металлопроката, а также металлоторговых фирм делятся опытом и обсуждают перспективные направления отрасли.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×