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В Екатеринбурге 14 сентября 2017 года начал работу IV Всероссийский съезд региональных операторов капремонта. Открыл мероприятие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, передает корреспондент "Уралинформбюро".

По данным федерального министерства, в этом году капитальный ремонт проведут в 49 000 многоквартирников за почти 200 миллиардов рублей. В 2016-м были отремонтированы порядка 40 000 зданий.

Андрей Чибис высоко оценил работу регионов, которые идут с опережением графика, отдельно отметив Свердловскую область. На Среднем Урале, по словам чиновника, успешно реализуется проект по замене лифтового оборудования. За 2016-2017 годы в области обновили 1000 лифтов. На данный момент в регионе капитально отремонтированы более 5000 домов.

Также министр сообщил об установлении предельных цен на все виды работ по программе капремонта. Сегодня разница в их стоимости в разных регионах серьезно разниться. Согласно приказу министерства, за 3 месяца субъекты РФ должны привести цены к единому нормативу. "Это позволит добиться ключевой в данный момент задачи - обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости системы капремонта", - отметил Чибис.

Стоит отметить, что в работе съезда принимают участие порядка 400 человек. Среди них - исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова, председатель Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Александр Сидякин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.