Три челябинских ЗАТО обретут статус ТОСЭРСегодня в 14:15
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С позволения Госдумы.
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, в рамках которого три челябинских закрытых города могут получить статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Речь идет об Озерске, Снежинске и Трехгорном, сообщили "Уралинформбюро"в пресс-службе правительства Челябинской области. С получением статуса ТОСЭР в муниципалитетах будут созданы налоговые преференции для инвесторов и, как следствие, станут возможными открытие новых производств и развитие бизнес-инфраструктуры.
"Принятие закона, позволяющего южноуральским ЗАТО получить статус ТОСЭР является одним из наших приоритетов на осеннюю сессию. Нужно дать моногородам импульс для развития и создать возможность открывать новые производства и бизнес-проекты. В Челябинской области уже есть резиденты, которые готовы вкладывать средства и инвестировать в закрытые города. Принятый нами в первом чтении закон открывает Озерску, Снежинску и Трехгорному эти возможности", – отметил депутат Госдумы ль Южного Урала Владимир Бурматов.
Парламентарий сообщил, что приоритетами осенней сессии будут также принятие федерального бюджета на будущий год, вопросы привлечения дополнительных средств в Челябинскую область, а также принятие ряда инициатив, направленных на реализацию послания президента и ужесточение парламентского контроля за расходованием бюджетных денег.
Средства на 2018 год будут распределяться в зависимости от того, насколько хорошо регион справился с реализацией программы благоустройства в этом году.
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