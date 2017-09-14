У Москвы.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов направил заявку на получение федеральных средств на реализацию программы закрытия системы теплоснабжения Екатеринбурга. Об этом он заявил в ходе IV Всероссийского съезда регоператоров, передает корреспондент "Уралинформбюро".

В уральской столице в 2017 году приступили к реализации пилотного проекта по программе. Согласно федеральному законодательству, российские города должны закрыть схемы теплоснабжения к 2022 году. Однако, по мнению экспертов, данные сроки нереальны: для того, чтобы только оборудовать Екатеринбург ИТП, необходимо найти 22 миллиарда рублей.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, между тем, заявил, что в 2018 году будет поставлена на поток работа по энергосервисным контрактам. В рамках этой работы возможно будет заключать контракты на дополнительные работы по энергоэффективности, благоустройству двора и прочему. Возможно, сюда "впишется" и программа закрытия системы теплоснабжения.

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