Средства по программе капремонта будут храниться в "богатых" банкахСегодня в 13:49
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Требования ужесточат.
Программу капитального ремонта многоквартирных домов продолжат совершенствовать. Об этом в рамках IV Всероссийский съезд регоператоров рассказала директор Департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко, передает корреспондент "Уралинформбюро".
В первую очередь готовится нормативная база для ужесточения требования к банкам, в которых размещают средства на капремонт. Предполагается, что сотрудничать регоператоры и ТСЖ смогут только с кредитными организациями, на счетах которых есть не менее 250 миллиардов собственных средств. Сейчас этот критерий гораздо ниже - 20 миллиардов.
Ранее требования к банкам ужесточило правительство РФ. Кредитная организация должна участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц, находиться под контролем ЦБ РФ, а также заключить с Агентством страхования вкладов договор субординированного займа. По мнению экспертов, данное нововведение действительно позволяет выбирать более надежные банки, но не решает всех проблем.
Изменения начали вводить после того, как Центробанк РФ отозвал лицензию у "Татфондбанка". В нем в течение трех лет собирались "капитальные" деньги многих собственников. Владельцам квартир в итоге заявили, что они являются кредиторами третьей очереди и вряд ли смогут когда-либо получить свои взносы назад.
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