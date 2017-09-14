Плохой погодой.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал об основных претензиях, которые возникли к подрядчикам, выполняющим работы по программе капремонта. Это - непрокрашенные фасады домов. Строители объяснили недочеты плохой погодой, которая стояла этим летом. Кроме того, возникли проблемы с кровельными работами из-за нехватки квалифицированных кадров.

Между тем, чиновник заверил, что к отопительному сезону завершатся все работы по ремонту систем теплоснабжения, передает корреспондент "Уралинформбюро".

До конца года в Свердловской области обновят 2300 домов. 900 многоквартирников уже отремонтированы, из них по 700 работы приняты собственниками и оплачены. Ремонт некоторых домов решили отложить: в их фасадах обнаружены трещины.