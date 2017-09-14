За долги.

В Свердловский арбитражный суд подан иск о банкротстве ООО "Управляющая компания "Ява", принадлежащего семье экс-депутата Госдумы Валерия Язева.

Компания "Полипластик Урал" требует взыскать с "Явы" 33 миллиона 114 тысяч рублей. Такова сумма долга по договору поставки от 2015 года, передает "Уралинфомбюро".

Летом 2017 года компания уже обращалась в арбитраж с иском о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение ранее выданного решения третейского суда о взыскании задолженности. Арбитраж тогда удовлетворил заявление истца. Однако, судя по тому, что "Полипластик" вышел с заявлением о банкротстве вновь, деньги компания так и не получила.