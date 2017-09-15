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Посылки из Китая обложат даньюСегодня в 10:14

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Если позволит кабмин РФ.

Правительство России может ввести налог на зарубежные интернет-магазины, среди которых есть AliExpress, Amazon и eBay. Обложить НДС иностранных конкурентов и блокировать их в случае неуплаты предложили российские онлайн-ритейлеры, "Коммерсантъ".

Поправки, разработанные Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), сейчас обсуждаются кабмином. Авторы предлагают ввести для интернет-магазинов, доставляющих товары из-за рубежа, сбор в 15,25% от конечной цены товара.

Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли, в которую, в частности, входят Pony Express, eBay и La Redoute, считает, что фактически регистрация продавцов в ФНС будет невозможна. "Например, на Alibaba - 3,6 миллиона продавцов, на eBay - более 1,5 миллионов, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию", - отметил он.

Как заявили представители иностранных онлайн-ритейлеров, из-за подобных мер эти площадки могут уйти с российского рынка, а продавцы оказаться от доставок в РФ, передает "Уралинформбюро".

"Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию",- пояснил гендиректор eBay в России Илья Кретов.

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