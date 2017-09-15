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Пивовары настаивают на отмене лицензий на интернет-торговлюСегодня в 11:16

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Для упрощения процесса.

Российские пивовары обратились в Минфин РФ с предложением упростить для них порядок регистрации в доменной зоне .egais.ru. По их мнению, лицензии – это ненужный инструмент контроля, который сократит число желающих торговать спиртным в Интернете, сообщает "Коммерсантъ".

Из законопроекта Минфина следует, что онлайн-продажи пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре стартуют в России с 1 января 2018 года. Для этого продавцам следует создать торговые площадки в доменной зоне .egais.ru, однако, согласно текущей версии законопроекта, им потребуются лицензии.

Пивовары настаивают на том, что смогут обеспечить контроль за участниками нового канала продаж без введения лицензии – за счет системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система).

В свою очередь, в Минфине заявили, что готовы рассмотреть инструменты, способные заменить лицензии. Уточняется, что Союз российских пивоваров уже направил в ведомство свои предложения, передает "Уралинформбюро".

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