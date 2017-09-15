РМК и ЧУК объединила ликвидация Коркинского разрезаСегодня в 11:22
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Ею займется совместное предприятие.
АО "Русская медная компания" (РМК) и АО "Челябинская угольная компания" (ЧУК) объединили усилия в реализации крупного социально-экологического проекта. Для ликвидации Коркинского угольного разреза они на паритетных началах создали совместное предприятие ООО "Промрекультивация" (по 50% его акций принадлежат ЧУК и АО "Томинский ГОК", входящему в Группу РМК). Директором Общества назначен Николай Джемилев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
"Промрекультивация" займется засыпкой отработанной выработки угольного разреза "Коркинский". Закладочный материал будет производиться на Томинском горно-обогатительном комбинате и транспортироваться в карьер по специальным пульпопроводам.
"Коркинский" - самый глубокий угольный разрез в Европе, его разработка началась еще в 30-е годы XX века. На сегодня он обеспечивает работой значительную часть Коркинского района. Однако постоянно возникающие эндогенные пожары приводят к загрязнению воздуха, а из-за оползневых процессов постепенно разрушаются здания в непосредственной близости об бортов карьера.
Технологическое решение, найденное РМК при участии Уральского государственного горного университета, позволит укрепить борта разреза и решить проблему пожаров. Реализация Коркинского проекта будет способствовать и обеспечению занятости после остановки добычи угля.
Для сотрудников ЧУК, которые захотят работать на предприятиях РМК, планируется запустить программу переквалификации на базе Коркинского горно-строительного техникума и Первомайского техникума строительных материалов.
Более 120 рабочих мест будет создано непосредственно в ООО "Промрекультивация", еще 150 человек планируется перевести в "ЮжУралЗолото".
Для желающих устроиться на Томинский ГОК или другие предприятия РМК, компания готова организовать переобучение на Михеевском горно-обогатительном комбинате в Варненском районе.
"Рекультивация Коркинского разреза и обеспечение занятости местного населения – важная социально-экологическая миссия, которую мы были рады на себя взять в рамках строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Официальное объединение усилий с Челябинской угольной компанией - еще одно весомое подтверждение серьезности намерений каждой из сторон", - отметил президент Русской медной компании Всеволод Левин.
Добыча угля на Коркинском разрезе продолжится до начала 2018 года, все текущие обязательства по поставкам энергокомпаниям будут выполнены.
По окончанию срока действия лицензии на недропользование "Промрекультивация" начнет формировать необходимую инфраструктуру для ликвидации выработки.
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