Минфин откажется от гуманитарной поддержки ДонбассаСегодня в 14:20
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Сообщают СМИ.
Правительство РФ намерено отказаться от "гуманитарной поддержки отдельных территорий" в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Соответствующее поручение дал российский вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 1 сентября 2017 года, сообщает РБК.
По данным источников издания, под "отдельными территориями" подразумевается самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР).
Из протокола совещания следует, что правительству нужно профинансировать дополнительно 85 миллиардов рублей расходов на Крым и Севастополь в 2018-2020 годах. Деньги будут направлены на строительство объектов здравоохранения, образования и ремонт дорог, передает "Уралинформбюро".
Уточняется, что общая сумма, под которую нужно найти финансовое обеспечение, составляет 165 миллиардов рублей на 3 года. Помимо Крыма она включает расходы на развитие инфраструктуры Калининградской области.
По словам директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, развитие полуострова для России – вопрос репутации. Крым и Севастополь нуждаются в колоссальной помощи со стороны государства. "Их, как и Калининград, власти хотят сделать "витриной" для Запада", - добавил эксперт.
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