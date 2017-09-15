Свердловчане накопили 25,5 миллиарда "коммунальных" долговСегодня в 12:50
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На конец июня.
Жители Свердловской области и исполнители коммунальных услуг накопили задолженность по оплате ЖКУ в 25,5 миллиарда рублей. Соответствующие данные по состоянию на июль 2017 года приводит Свердловскстат, передает "Уралинформбюро".
Безнадежная задолженность составляет миллиард рублей. Это долги перед ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК.
За январь-июнь текущего года за жилищно-коммунальные услуги свердловчане заплатили 41,5 миллиарда рублей (95,5% от предъявленных к оплате сумм). В среднем получилось по 2,2 тысячи рублей на человека в месяц.
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А сколько их этих миллиардов насчитаны методом обдуривания населения? Надо все свои квитанции сверить...тяжелая нудная работа. Но у нас уже так было, я как-то проверила свои квитанции и поняла, что нас обсчитывают. Отнесла заявление в прокуратуру, в ЕРЦ бесполезно было, они моё заявление просто проигнорировали. Прокуратура, всё-таки, отреагировала, а потом мы за счёт их пересчётов 2 месяца за коммуналку не платили, потому что было уже всё нами заплачено в тех самых обсчётах.ответить
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