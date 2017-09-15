На конец июня.

Жители Свердловской области и исполнители коммунальных услуг накопили задолженность по оплате ЖКУ в 25,5 миллиарда рублей. Соответствующие данные по состоянию на июль 2017 года приводит Свердловскстат, передает "Уралинформбюро".

Безнадежная задолженность составляет миллиард рублей. Это долги перед ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК.

За январь-июнь текущего года за жилищно-коммунальные услуги свердловчане заплатили 41,5 миллиарда рублей (95,5% от предъявленных к оплате сумм). В среднем получилось по 2,2 тысячи рублей на человека в месяц.