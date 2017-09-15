×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчане накопили 25,5 миллиарда "коммунальных" долговСегодня в 12:50

На конец июня.

Жители Свердловской области и исполнители коммунальных услуг накопили задолженность по оплате ЖКУ в 25,5 миллиарда рублей. Соответствующие данные по состоянию на июль 2017 года приводит Свердловскстат, передает "Уралинформбюро".

Безнадежная задолженность составляет миллиард рублей. Это долги перед ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК.

За январь-июнь текущего года за жилищно-коммунальные услуги свердловчане заплатили 41,5 миллиарда рублей (95,5% от предъявленных к оплате сумм). В среднем получилось по 2,2 тысячи рублей на человека в месяц.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
надо пересчитывать квитанции Сегодня в 14:10

А сколько их этих миллиардов насчитаны методом обдуривания населения? Надо все свои квитанции сверить...тяжелая нудная работа. Но у нас уже так было, я как-то проверила свои квитанции и поняла, что нас обсчитывают. Отнесла заявление в прокуратуру, в ЕРЦ бесполезно было, они моё заявление просто проигнорировали. Прокуратура, всё-таки, отреагировала, а потом мы за счёт их пересчётов 2 месяца за коммуналку не платили, потому что было уже всё нами заплачено в тех самых обсчётах.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×