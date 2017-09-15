На развитие.

Верхняя Пышма получит 48 миллиардов на реализацию программы "Развитие городского округа" на 2017-2022 годы. 15 сентября документ был принят кабинетом министров Свердловской области под руководством главы региона Евгения Куйвашева.

Большая часть финансирования - 26 миллиардов рублей - будет выделена из внебюджетных источников, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

В рамках программы запланировано строительство и реконструкция 23 километров муниципальных автодорог, а также прокладка трамвайной линии "Екатеринбург – Верхняя Пышма".

За пять лет в эксплуатацию будет введено 485 тысяч квадратных метров жилья, в том числе в микрорайонах "Садовый-2" и "Центральный". Кроме того, планируется строительство наемного дома социального использования и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Реконструкция и капитальный ремонт ждут здания восьми образовательных организаций. Также будут построены новые школы и детские сады, Дворец технического творчества и образовательно-развлекательного центра "Планетарий". Новые объекты появятся в загородном лагере "Надежда".

В Верхней Пышме появятся Дворец водных видов спорта и самбо, хоккейный корт, картодром, крытый стадион на 10 000 зрителей и семь физкультурно-оздоровительных комплексов.

Кроме того, в рамках программы предусмотрен капремонт хирургического корпуса Центральной городской больницы и строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных.

Прописаны в документе и реконструкция парка культуры и отдыха, строительство досугового центра, ремонт клубов в селе Мостовое и поселке Сагра.

К 2022 году будет введено в эксплуатацию шесть котельных, 7,5 километра теплосетей и 15 километров электросетей. Нормативную мощность очистных сооружений намечено довести до 36 000 кубометров в сутки и ликвидировать дефицит источников водоснабжения.

Как уточнил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов, крупные предприятия Верхней Пышмы приняли активное участие в формировании проекта комплексной программы. В рамках предложенных ими мероприятий будут созданы новые производства, а также реконструированы и модернизированы действующие. Это позволит обеспечить выпуск современной конкурентоспособной продукции, создать 1389 новых и модернизировать 314 рабочих мест.