Акционеры МРСК Урала выбрали новый совет директоровСегодня в 16:27
- Текст
На внеочередном собрании.
14 сентября 2017 года в Екатеринбурге прошло внеочередное общее собрание акционеров ОАО "МРСК Урала" (дочерняя структура ПАО "Россети"). На нем обсуждалось досрочное прекращение полномочий прежнего состава совета директоров и избрание нового, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
По результатам голосования акционеров в обновленный совет директоров ОАО "МРСК Урала" вошли: генеральный директор Общества Сергей Георгиевич Дрегваль, главные советники ПАО "Россети" Сергей Александрович Семериков и Александр Николаевич Фадеев, директор департамента технологического развития и инноваций "Россетей" Владимир Владимирович Софьин и директор департамента экономического планирования и бюджетирования "Россетей" Юлия Витальевна Ящерицына.
Также в состав руководящего органа включены директор департамента финансов ПАО "Россети" Алексей Юрьевич Серов, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети" Юрий Владимирович Гончаров, генеральный директор ООО "Региональная распределительная сетевая компания" Роман Августович Дмитрик, директор по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО "Ренова Актив" Яков Савельевич Тесис, заместитель генерального директора АО "ГАЗЭКС" Наталия Александровна Оже и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Викторович Шевчук (все должности указаны на момент выдвижения - прим.ред.).
С полным текстом протокола внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться на официальном сайте МРСК Урала в разделе "Собрание акционеров".
ОАО "МРСК Урала" - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В 2016 году выручка компании составила 65,5 миллиарда рублей, чистая прибыль – 3,3 миллиарда рублей (РСБУ).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:12
Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"
Продолжение расследования "Уралинформбюро".Сегодня в 19:11
"Русскому хрому 1915" исполнилось 102 года
История продолжается реконструкцией.Сегодня в 18:20
На улицы Екатеринбурга вернутся ларьки
При поддержке бизнес-омбудсмена и УФАС.Сегодня в 18:17
Итоги выборов в думу Новоуральска рассмотрит суд
Иск подан.Сегодня в 18:08
Депутаты пообещали Куйвашеву не делать из региона рай
Но и не превращать его в ад.Сегодня в 17:56
Дегтярск хочет вернуть прямые выборы мэра
Через суд.Сегодня в 17:52
На Ямале банкротят корпорацию "Роснефтегаз"
За долги.Сегодня в 17:35
Тысячи свердловчан остались без света
Из-за шквалистого ветра.Сегодня в 17:32
Уральские казаки возьмут под защиту зрителей "Матильды"
Если понадобится.Сегодня в 17:19
Кыштымские школьники обустроили спортивную площадку
По собственному проекту.Сегодня в 17:16
Выборы 10 сентября обернулись уголовными делами
В отношении нарушителей.Сегодня в 17:12
Прокуратура требует аннулировать сделку о выделении земли у нацпарка "Таганай"
Через арбитраж.Сегодня в 17:01
Югорчанина затянуло под баржу
Он погиб.Сегодня в 16:59
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинфомрбюро".Сегодня в 16:43
В тавдинском парке на 4-летнего мальчика упал стенд
Он получил перелом ключицы.
Главные новости
- Сегодня в 19:12Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"
- Сегодня в 18:20На улицы Екатеринбурга вернутся ларьки
- Сегодня в 18:08Депутаты пообещали Куйвашеву не делать из региона рай
- Сегодня в 16:05Выпускники ЧЛУГА подали коллективный иск в суд
- Сегодня в 15:05Полиция обнаружила вторую бомбу в лондонском метро
Аналитика
Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"
Продолжение расследования "Уралинформбюро".
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.
Лада Никитина как зеркало Югры
Что важнее – человек или закон?