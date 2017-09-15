×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Акционеры МРСК Урала выбрали новый совет директоровСегодня в 16:27

  • Текст

На внеочередном собрании.

14 сентября 2017 года в Екатеринбурге прошло внеочередное общее собрание акционеров ОАО "МРСК Урала" (дочерняя структура ПАО "Россети"). На нем обсуждалось досрочное прекращение полномочий прежнего состава совета директоров и избрание нового, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

По результатам голосования акционеров в обновленный совет директоров ОАО "МРСК Урала" вошли: генеральный директор Общества Сергей Георгиевич Дрегваль, главные советники ПАО "Россети" Сергей Александрович Семериков и Александр Николаевич Фадеев, директор департамента технологического развития и инноваций "Россетей" Владимир Владимирович Софьин и директор департамента экономического планирования и бюджетирования "Россетей" Юлия Витальевна Ящерицына.

Также в состав руководящего органа включены директор департамента финансов ПАО "Россети" Алексей Юрьевич Серов, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети" Юрий Владимирович Гончаров, генеральный директор ООО "Региональная распределительная сетевая компания" Роман Августович Дмитрик, директор по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО "Ренова Актив" Яков Савельевич Тесис, заместитель генерального директора АО "ГАЗЭКС" Наталия Александровна Оже и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Викторович Шевчук (все должности указаны на момент выдвижения - прим.ред.).

С полным текстом протокола внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться на официальном сайте МРСК Урала в разделе "Собрание акционеров".

ОАО "МРСК Урала" - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В 2016 году выручка компании составила 65,5 миллиарда рублей, чистая прибыль – 3,3 миллиарда рублей (РСБУ).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×