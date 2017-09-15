На внеочередном собрании.

14 сентября 2017 года в Екатеринбурге прошло внеочередное общее собрание акционеров ОАО "МРСК Урала" (дочерняя структура ПАО "Россети"). На нем обсуждалось досрочное прекращение полномочий прежнего состава совета директоров и избрание нового, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

По результатам голосования акционеров в обновленный совет директоров ОАО "МРСК Урала" вошли: генеральный директор Общества Сергей Георгиевич Дрегваль, главные советники ПАО "Россети" Сергей Александрович Семериков и Александр Николаевич Фадеев, директор департамента технологического развития и инноваций "Россетей" Владимир Владимирович Софьин и директор департамента экономического планирования и бюджетирования "Россетей" Юлия Витальевна Ящерицына.

Также в состав руководящего органа включены директор департамента финансов ПАО "Россети" Алексей Юрьевич Серов, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети" Юрий Владимирович Гончаров, генеральный директор ООО "Региональная распределительная сетевая компания" Роман Августович Дмитрик, директор по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО "Ренова Актив" Яков Савельевич Тесис, заместитель генерального директора АО "ГАЗЭКС" Наталия Александровна Оже и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Викторович Шевчук (все должности указаны на момент выдвижения - прим.ред.).

С полным текстом протокола внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться на официальном сайте МРСК Урала в разделе "Собрание акционеров".

ОАО "МРСК Урала" - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В 2016 году выручка компании составила 65,5 миллиарда рублей, чистая прибыль – 3,3 миллиарда рублей (РСБУ).