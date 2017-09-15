×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На улицы Екатеринбурга вернутся ларькиСегодня в 18:20

  • Текст

При поддержке бизнес-омбудсмена и УФАС.

В Екатеринбург могут вернуться ранее ликвидированные нестационарные объекты торговли. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Свердловской области.

В 2016 году в Екатеринбурге в силу вступило постановление администрации, где прописаны критерии для размещения киосков на территории города. Одно из условий – отсутствие в 500-метровой зоне стационарного магазина, реализующего аналогичную группу товаров.

Именно этот пункт стал причиной для большинства отказов в размещении киосков. Недовольные предприниматели обратились за защитой к свердловскому уполномоченному по правам предпринимателей Елене Артюх.

Бизнес-омбудсмен сочла, что критерии постановления администрации нарушают требования антимонопольного законодательства, поскольку ставят участников рынка розничной торговли в неравное положение. Был проведен ряд рабочих совещаний и переговоров, однако акт продолжил действие в неизменном виде.

Елена Артюх обратилась в региональное УФАС, где возбудили дело в отношении администрации Екатеринбурга и выявили факт нарушения антимонопольного законодательства.

"16 августа 2017 года вынесено предписание прекратить нарушения, отредактировать критерии включения объектов торговли в схему и пересмотреть ранее поданные обращения предпринимателей-участников дела, которым было отказано в размещении НТО в 500-метровой зоне", - сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге снесут более четверти ларьков

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×