При поддержке бизнес-омбудсмена и УФАС.

В Екатеринбург могут вернуться ранее ликвидированные нестационарные объекты торговли. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Свердловской области.

В 2016 году в Екатеринбурге в силу вступило постановление администрации, где прописаны критерии для размещения киосков на территории города. Одно из условий – отсутствие в 500-метровой зоне стационарного магазина, реализующего аналогичную группу товаров.

Именно этот пункт стал причиной для большинства отказов в размещении киосков. Недовольные предприниматели обратились за защитой к свердловскому уполномоченному по правам предпринимателей Елене Артюх.

Бизнес-омбудсмен сочла, что критерии постановления администрации нарушают требования антимонопольного законодательства, поскольку ставят участников рынка розничной торговли в неравное положение. Был проведен ряд рабочих совещаний и переговоров, однако акт продолжил действие в неизменном виде.

Елена Артюх обратилась в региональное УФАС, где возбудили дело в отношении администрации Екатеринбурга и выявили факт нарушения антимонопольного законодательства.

"16 августа 2017 года вынесено предписание прекратить нарушения, отредактировать критерии включения объектов торговли в схему и пересмотреть ранее поданные обращения предпринимателей-участников дела, которым было отказано в размещении НТО в 500-метровой зоне", - сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

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