История продолжается реконструкцией.

Первоуральское ЗАО "Русский хром 1915" на протяжении 102 лет славится качеством своей продукции не только на российском, но и на мировом рынке. Завод сохраняет статус флагмана российской химической промышленности, стабильно работает и готовится к обновлению линейки выпускаемой продукции.

Пуск Шайтановского химического завода состоялся 15 сентября 1915 года. С тех пор предприятие неоднократно меняло вывеску, но оставалось верным своим трудовым традициям: Завод №521, Уральский хромпиковый завод, ПО "Хромпик", АО "Русский хром 1915".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе MidUral Group, завод-ветеран коренным образом преобразуется. Идет демонтаж двух старых корпусов, на месте которых появится современный цех по производству продукции более высокого передела. Новое производство значительно снизит себестоимость выпускаемой продукции, сформирует высокотехнологичные рабочие места, даст новую жизнь предприятию.

С 2006 года АО "Русский хром 1915" вошло в состав MidUral Group, став основой химического дивизиона холдинга. Международная группа MidUral Group является гарантом стабильного развития завода, обеспечивая его заказами предприятий, которые также входят в холдинг, и долгосрочными контрактами с отечественными и зарубежными потребителями. В Уругвае расположено дочернее предприятие Dirox SA, которое на основе продукции АО "Русский хром 1915" выпускает для южноамериканского рынка витамины для животноводства и сухой дубитель для кожи.

За 2016 год АО "Русский хром 1915" поставило потребителям почти 60 тысяч тонн продукции. Произведено 27,3 тысячи тонн сульфата натрия, 11 тысяч тонн окиси хрома, 8,6 тысяч тонн бихромата натрия, 2,2 тысячи тонн хромового ангидрида, 634 тонны бихромата калия.