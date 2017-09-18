В очередной раз.

Магнитогорский металлургический комбинат стал единственным предприятием черной металлургии в топ-10 рейтинга экологических инициатив по итогам первой половины 2017 года. Заняв десятую строчку, ММК закрепил результаты предыдущего полугодия, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

В рейтинге, составленном телеканалом "Живая планета" и Институтом современных медиа (MOMRI), представлены экологические наработки 33 российских металлургических и топливно-энергетических компаний, освещавшиеся в СМИ в январе - июне текущего года.

Среди самых заметных экологических инициатив ПАО "ММК" - реконструкция сероулавливающих установок для очистки агломерационных газов аглофабрики №2 и системы оборотного водоснабжения Магнитогорского меткомбината. Не осталось без внимания и проведение на базе ММК научно-практической конференции "Проблемы обеспечения экологической безопасности предприятий горно-металлургического комплекса и моногородов".

Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. До 2025 года предприятие направит на реализацию экологической политики более 35 миллиардов рублей.

Приоритетным направлением природоохранной деятельности ММК является снижение выбросов в атмосферу. Разработана и реализуется стратегическая инициатива "Чистый город", цель которой – достигнуть к 2025 году низкого уровня загрязнения воздуха в Магнитогорске.