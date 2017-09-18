ММК вошел в топ-10 экологического рейтинга РоссииСегодня в 10:36
- Текст
В очередной раз.
Магнитогорский металлургический комбинат стал единственным предприятием черной металлургии в топ-10 рейтинга экологических инициатив по итогам первой половины 2017 года. Заняв десятую строчку, ММК закрепил результаты предыдущего полугодия, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".
В рейтинге, составленном телеканалом "Живая планета" и Институтом современных медиа (MOMRI), представлены экологические наработки 33 российских металлургических и топливно-энергетических компаний, освещавшиеся в СМИ в январе - июне текущего года.
Среди самых заметных экологических инициатив ПАО "ММК" - реконструкция сероулавливающих установок для очистки агломерационных газов аглофабрики №2 и системы оборотного водоснабжения Магнитогорского меткомбината. Не осталось без внимания и проведение на базе ММК научно-практической конференции "Проблемы обеспечения экологической безопасности предприятий горно-металлургического комплекса и моногородов".
Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. До 2025 года предприятие направит на реализацию экологической политики более 35 миллиардов рублей.
Приоритетным направлением природоохранной деятельности ММК является снижение выбросов в атмосферу. Разработана и реализуется стратегическая инициатива "Чистый город", цель которой – достигнуть к 2025 году низкого уровня загрязнения воздуха в Магнитогорске.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:38
В Югре экс-директор стройкомпании пошел под суд за многомиллионные долги
Перед рабочими, бизнесменами и ПФР.Сегодня в 19:08
Правительство РФ одобрило сокращение расходов на оборону
В ближайшие годы.Сегодня в 18:59
Югорчанин до смерти избил сожительницу
Он был пьян.Сегодня в 18:47
Курганца будут судить за убийство 10-летней давности
Он расправился с соседом.Сегодня в 18:37
Рост акцизов на топливо в России пройдет в 2 этапа
В новом году.Сегодня в 18:29
Замглавы ФСИН Коршунов пожаловался на отсутствие телевизора в СИЗО
И неудобный матрас.Сегодня в 18:27
Свердловским дорожникам влетело из-за многокилометровых пробок
В выходные.Сегодня в 18:23
Свердловское "Яблоко" переродится в октябре
С одобрения Явлинского.Сегодня в 18:11
В Сургуте на пьяной езде попался священник
Он устроил дебош.Сегодня в 18:10
Губернатор Прикамья Решетников оставил себе полномочия премьера
После инаугурации.Сегодня в 17:55
"Живая Арктика" украсила Губкинский зеленью
Помогли сотрудники "Пурнефтегаза".Сегодня в 17:47
Директор аварийного лицея №110 ушла "в отказ"
Нарушения есть – комментариев нет.Сегодня в 17:47
Российские волейболистки встретятся с украинками в дебюте чемпионата Европы
А затем - с турчанками и болгарками.Сегодня в 17:39
Адвокаты покемонофила Соколовского добиваются его оправдания
Они подали кассацию.Сегодня в 17:37
В Камышлове экс-директор "Водоканала" сядет на 6 лет
За присвоение миллиона.
Главные новости
- Сегодня в 19:08Правительство РФ одобрило сокращение расходов на оборону
- Сегодня в 18:23Свердловское "Яблоко" переродится в октябре
- Сегодня в 17:47Директор аварийного лицея №110 ушла "в отказ"
- Сегодня в 17:39Адвокаты покемонофила Соколовского добиваются его оправдания
- Сегодня в 16:47Россель стал сенатором в третий раз
Аналитика
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.
Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"
Продолжение расследования "Уралинформбюро".
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.