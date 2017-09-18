Обновив оборудование.

На подстанции 220 кВ "Михайловская" в Бугуруслане установлен новый трансформатор напряжения НДКМ-220 кВ. Модернизация энергообъекта позволит повысить надежность электроснабжения предприятий и городов Оренбургской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети").

Установленное оборудование российского производства. Новый трансформатор компактнее своего предшественника и обеспечивает более точный учет электроэнергии. В нем предусмотрена возможность совместного использования каналов связи, релейной защиты и противоаварийной автоматики в качестве конденсатора связи для организации высокочастотных трактов. Благодаря этому повышается надежность оборудования и увеличивается срок его эксплуатации.

В 2015-2017 годах трансформаторы напряжения 110-220 кВ были заменены и на других подстанциях 220 кВ Оренбургской области: "Рысаево", "Новотроицкая", "Оренбургская", "Киембай".