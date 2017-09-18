Цены на бензин подскочатСегодня в 10:25
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Правительство намерено поднять акцизы.
На бюджетных совещаниях в правительстве приняли решение поднять акцизы на топливо, что приведет к росту цен на него. Деньги нужны на финансирование проектов в Крыму и Калининградской области, сообщает газета "Ведомости".
Повышение пройдет в два этапа, по 50 копеек с 1 января и 1 июля. Доходы бюджета от этого изменения составят 55-60 миллиардов рублей.
В письме Минэнерго в Минфин и аппарат правительства отмечается, что повышение акциза на 50 копеек может привести к росту на 1,5%, а это около 60 копеек. Кроме того, существуют рыночные риски роста цен до конца года на 2,8 рублей за литр, передает "Уралинформбюро".
С учетом индексации на инфляцию средняя цена на топливо может подняться выше "психологически важных" 40 рублей, следует из письма.
Один из чиновников рассказал газете, что это решение - предварительное, но вряд ли изменится после рассмотрения вопроса в понедельник в правительстве. По данным издания, инициатива о повышении акцизов исходит от Минтранса.
В Минфине, Минэнерго, Минтрансе и аппаратах вице-премьеров Аркадия Дворковича и Дмитрия Козака от комментариев отказались либо не ответили на запрос.
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