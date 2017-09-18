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В Беларусь отправится тюменский бизнес-десантСегодня в 11:49

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Во главе с замгубернатора.

20-22 сентября 2017 года более 20 предпринимателей и представителей власти Тюменской области посетят Республику Беларусь. Возглавит делегацию замгубернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов. Он же является руководителем рабочей группы по сотрудничеству с Беларусью.

В программе визита - совместное заседание тюменско-белорусской рабочей группы, встречи с профильными министерствами и руководством крупнейших белорусских компаний. Также сибиряки побывают на предприятиях республики, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Среди тем для обсуждения - возможность взаимовыгодного сотрудничества в области добычи и использования торфа, создание совместного производства в легкой промышленности, а также выпуске тракторной техники и комплектующих. Будут рассмотрены и перспективы сборки спецтехники в Тюменской области.

Не останутся без внимания вопросы развития лесного хозяйства, потребкооперации и другие.

Республика Беларусь – крупный внешнеторговый партнер Тюменской области. За 2016 год товарооборот между ними вырос почти вдвое - за счет пятикратного увеличения экспорта. Импорт товаров из Беларуси в регион сократился в 1,5 раза (в сравнении с 2015 годом).

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