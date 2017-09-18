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Средний Урал сократил госдолг на 20 миллиардов рублейСегодня в 12:02

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За 9 месяцев.

Государственный долг Свердловской области на 1 сентября составил 53,91 миллиарда рублей. Начинал 2017 год регион с долгом в 72,19 миллиарда рублей. Такие данные обнародовал свердловский минфин, передает "Уралинформбюро".

В июне - августе было проведено рефинансирование обязательств по кредитам, привлеченных ранее по ставкам, превышающим рыночные предложения. Это обеспечило снижение расходов на обслуживание долга. Ставки за пользование кредитными средствами снижены с 12,15% годовых до 8,5%, что позволит ежегодно снижать расходы на обслуживание кредитов более чем на 700 миллионов рублей.

Задачу по сдерживанию роста госдолга Среднего Урала и снижению расходов бюджета на его обслуживание перед правительством поставил глава региона Евгений Куйвашев.

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