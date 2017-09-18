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Тюменский "Стеклотех" вышел на рынок КиргизииСегодня в 15:30

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Перед этим "освоив" Казахстан.

Завод "Стеклотех" (Тюменский район) отгрузил первую партию продукции в Киргизию. В Бишкек уехали бутылки для шампанского, также у покупателя есть интерес к винной таре.

"До недавнего времени из соседних стран мы отправляли стеклотару только в Казахстан, сейчас будем осваивать новый маршрут", - отметила генеральный директор завода Елена Острягина. Параллельно ведутся переговоры по поставке стеклотары еще в одну страну.

"Стеклотех" оснащен самым современным автоматизированным оборудованием зарубежного производства. Его мощность составляет 300 миллионов бутылок в год. Конкурентоспособность предприятию обеспечивает постоянно увеличивающийся ассортимент - практически каждый месяц появляется несколько новинок, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

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