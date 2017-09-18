Увеличение МРОТ "высосет" из бюджета 26 миллиардов рублейСегодня в 15:02
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В 2018 году.
На повышение в России минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2018 году потребуется 26,2 миллиарда рублей. Об этом, выступая 18 сентября на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заявила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.
По ее словам, с 1 января следующего года МРОТ планируется установить на уровне 9 489 рублей (85% от прожиточного минимума), а с января 2019 года довести его до 100% прожиточного минимума. За три года, добавила чиновница, планируется суммарное повышение МРОТ на 53%.
По оценкам Минтруда РФ, повышение затронет 4 миллиона человек, включая 1,6 миллиона бюджетников, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что ранее с предложением о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума выступил президент РФ Владимир Путин. Именно глава государства установил крайний срок – 1 января 2019 года.
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