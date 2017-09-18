В 2018 году.

На повышение в России минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2018 году потребуется 26,2 миллиарда рублей. Об этом, выступая 18 сентября на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заявила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.

По ее словам, с 1 января следующего года МРОТ планируется установить на уровне 9 489 рублей (85% от прожиточного минимума), а с января 2019 года довести его до 100% прожиточного минимума. За три года, добавила чиновница, планируется суммарное повышение МРОТ на 53%.

По оценкам Минтруда РФ, повышение затронет 4 миллиона человек, включая 1,6 миллиона бюджетников, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что ранее с предложением о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума выступил президент РФ Владимир Путин. Именно глава государства установил крайний срок – 1 января 2019 года.