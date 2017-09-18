×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Увеличение МРОТ "высосет" из бюджета 26 миллиардов рублейСегодня в 15:02

  • Текст

В 2018 году.

На повышение в России минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2018 году потребуется 26,2 миллиарда рублей. Об этом, выступая 18 сентября на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заявила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.

По ее словам, с 1 января следующего года МРОТ планируется установить на уровне 9 489 рублей (85% от прожиточного минимума), а с января 2019 года довести его до 100% прожиточного минимума. За три года, добавила чиновница, планируется суммарное повышение МРОТ на 53%.

По оценкам Минтруда РФ, повышение затронет 4 миллиона человек, включая 1,6 миллиона бюджетников, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что ранее с предложением о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума выступил президент РФ Владимир Путин. Именно глава государства установил крайний срок – 1 января 2019 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×