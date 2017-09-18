Работников лишили зарплат.

Руководство тюменского санатория "Геолог" предстанет перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в период с декабря 2015 по ноябрь 2016 года директор санатория потратил имеющиеся на счетах организации деньги на хозяйственные нужды. В итоге 93 работника предприятия больше двух месяцев сидели без зарплат. Общая задолженность составила более 7,3 миллиона рублей.

В ходе расследования руководство компании возместило причиненный работникам ущерб в полном объеме. Поскольку директор санатория ранее к уголовной ответственности не привлекался и впервые совершил преступление небольшой тяжести, ему будет назначен штраф.