Своими разработками.

В конце августа корпорация ВСМПО-Ависма приняла участие в военно-технической выставке "Армия-2017". Домой представители компании вернулись с дипломом за достижения в области новых материалов для оборонной промышленности.

Представленные на экспозиции ВСМПО-Ависмы разработки для предприятий российского ОПК в дальнейшем могут стать основой для долгосрочного сотрудничества, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-служба корпорации.

В частности, внимания посетителей удостоились пластины из композитного титана, испытания которых были проведены совместно с российским центром испытаний "НИИ Стали".

"Руководство корпорации поставило нам задачу разработать бронеэлементы именно к выставке "Армия-2017". Задачу мы выполнили, провели испытания и получили на него сертификат. Тесты показали, что пластина выдерживает нагрузки по максимальному классу защиты. Основное преимущество титановых пластин для бронежилетов – это цена. Себестоимость материала ниже, чем существующих на рынке керамополимерных панелей, срок эксплуатации которых к тому же ограничен", - отмечает ведущий инженер-исследователь группы сплавов специального назначения корпорации ВСМПО-Ависма Андрей Жлоба.

Впечатленные увиденным представители пермской "Кирасы" заказали ВСМПО изделие по собственным чертежам. Если результат будет удачным, то компания разместит заказ на этот материал.

Были проведены переговоры и с фирмой Astais из Набережных Челнов. Она производит широкий спектр техники от дорожных машин для жилищно-коммунальной отрасли до бронированных автомобилей для перевозки ценных грузов и личного состава.

Стоит отметить, что выставку "Армия-2017" посетили более полумиллиона человек - представители 114 иностранных государств и 65 официальных военных делегаций. Экспонентами стали 78 оборонных предприятий из 14 стран, в том числе Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции,Франции, Эстонии, Чехии и ЮАР.

По данным Минобороны РФ, в ходе форума было заключено 23 госконтракта на 170 миллиардов рублей.