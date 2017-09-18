ВСМПО-Ависма заинтересовала военныхСегодня в 16:47
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Своими разработками.
В конце августа корпорация ВСМПО-Ависма приняла участие в военно-технической выставке "Армия-2017". Домой представители компании вернулись с дипломом за достижения в области новых материалов для оборонной промышленности.
Представленные на экспозиции ВСМПО-Ависмы разработки для предприятий российского ОПК в дальнейшем могут стать основой для долгосрочного сотрудничества, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-служба корпорации.
В частности, внимания посетителей удостоились пластины из композитного титана, испытания которых были проведены совместно с российским центром испытаний "НИИ Стали".
"Руководство корпорации поставило нам задачу разработать бронеэлементы именно к выставке "Армия-2017". Задачу мы выполнили, провели испытания и получили на него сертификат. Тесты показали, что пластина выдерживает нагрузки по максимальному классу защиты. Основное преимущество титановых пластин для бронежилетов – это цена. Себестоимость материала ниже, чем существующих на рынке керамополимерных панелей, срок эксплуатации которых к тому же ограничен", - отмечает ведущий инженер-исследователь группы сплавов специального назначения корпорации ВСМПО-Ависма Андрей Жлоба.
Впечатленные увиденным представители пермской "Кирасы" заказали ВСМПО изделие по собственным чертежам. Если результат будет удачным, то компания разместит заказ на этот материал.
Были проведены переговоры и с фирмой Astais из Набережных Челнов. Она производит широкий спектр техники от дорожных машин для жилищно-коммунальной отрасли до бронированных автомобилей для перевозки ценных грузов и личного состава.
Стоит отметить, что выставку "Армия-2017" посетили более полумиллиона человек - представители 114 иностранных государств и 65 официальных военных делегаций. Экспонентами стали 78 оборонных предприятий из 14 стран, в том числе Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции,Франции, Эстонии, Чехии и ЮАР.
По данным Минобороны РФ, в ходе форума было заключено 23 госконтракта на 170 миллиардов рублей.
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