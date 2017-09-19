Комплекс УЗК прошел модернизацию.

На ВСМПО завершилась модернизация установки ультразвукового контроля "Сплав-6" в цехе №1.

Работы длились почти 8 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации ВСМПО-Ависма. За это время была полностью изменена механическая часть, установлены новые элементы управления и прибор контроля. Теперь операторам нет необходимости выходить к ванне, чтобы проверить, как идет исследование.

К слову, изменилась и сама ванна - она стала вдвое длиннее, что дает возможность обследовать 12-метровый алюминиевый профиль сразу целиком, а не частями, как было ранее.

"После модернизации установки контроль стал более точным, нам работать удобнее, а некоторые операции сейчас проводятся намного быстрее", - делится впечатлениями дефектоскопист Елена Сидоренко.

Кроме того, новая ванна оснащена системой подогрева, что актуально в зимний период, и системой фильтрации воды - все это сказывается на качестве исследований.

Вполне вероятно, что "апргрейд" установки позволит увеличить и ассортимент проверяемых титановых плит. Если раньше "Сплав" мог обследовать изделия толщиной до 20 миллиметров, то теперь ему по силам и плиты больших размеров.