Рост акцизов на топливо в России пройдет в 2 этапаСегодня в 18:37
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В новом году.
Министерство финансов РФ подготовило предложения об индексации топливных акцизов. Полученные средства, согласно инициативе, должны быть направлены на строительство дорог. Информацию об этом 18 сентября 2017 года подтвердил глава ведомства Антон Силуанов.
"Да, действительно, такие предложения подготовили. Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь, в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации", - цитирует чиновника ТАСС.
Предполагается, что в результате повышения налога бюджет может получить до 60 миллиардов рублей. Рост акцизов запланирован на 1 января и 1 июля 2018 года - по 50 копеек на каждый литр бензина или "дизеля", передает "Уралинформбюро".
Стоит также отметить, что подобное повышение акцизов существенно больше, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4% предполагает удорожание литра бензина примерно на 30 копеек, а дизельного топлива - на 23 копейки.
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