На месяц раньше.

С 1 января 2018 года в неработающим россиянам проиндексируют пенсии на 3,7%. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ПФР.

"Пенсионный фонд должен сейчас подкорректировать вместе с Министерством финансов некоторые технические показатели и привести бюджеты в соответствие друг с другом, о чем мы уже договорились. Вместе с бюджетом Пенсионного фонда предусматривается внесение в Госдуму законопроекта об индексации пенсий, который тоже сегодня одобрен правительством РФ", - сообщил глава минтруда Максим Топилин по итогам заседания кабмина.

Министр напомнил, что страховые пенсии неработающим пенсионерам ежегодно индексируются с 1 февраля с учетом уровня инфляции.

"В связи с тем, что у нас прогноз поменялся – 3,2 % будет инфляция в этом году, то правительством было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7 % с 1 января следующего года. То есть сделать это раньше с тем, чтобы обеспечить рост реальных пенсий в следующем году", - добавил М.Топилин.

Следует отметить, что пенсии работающим пенсионерам индексироваться не будут вплоть до 2020 года.

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